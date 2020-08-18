Выборы в Белоруссии , 18 авг, 16:58
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Посол России отказался делать секрет из своей беседы в МИД Белоруссии
Дмитрий Мезенцев
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что темой его встречи в МИД Белоруссии была плановой, передает «РИА Новости».
«Тут никакого секрета нет — подготовка форума регионов и подготовка совместной коллегии двух министерств иностранных дел», — сказал Мезенцев.
Он также заявил, что обстановка в республике напрямую влияет на Россию. «Чем спокойней в Белоруссии, тем спокойней россиянам», — сказал он.
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