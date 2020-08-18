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Два уроженца Дагестана ранили прохожего в Петербурге за замечание

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

На Дворцовой набережной два уроженца Дагестана избили и нанесли ножевое ранение прохожему за сделанное им замечание. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел около 3:30 17 августа 2020 года, когда 20-летний Ислам и 21-летний Арсен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставали к прохожим и нецензурно выражались.

Проходивший мимо 18-летний петербуржец Александр сделал им замечание, однако в ответ получил несколько ударов и ножевое ранение в ногу.

Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, оперативно прибывшие сотрудники которой задержали уроженцев Дагестана и доставили их в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении Ислама и Арсена составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В первом квартале этого года, по данным МВД, из-за распространения в стране коронавирусной инфекции, в России сократилось число преступлений, совершаемых в общественных местах. Согласно отчету ведомства, всего в январе—марте зарегистрировано 153,9 тыс. таких преступлений, что на 1,4% меньше, чем за первый квартал 2019 года. Число преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах снизилось сразу на 3,3% (до 84,3 тыс.).

Теги: хулиганство, Дагестан, Санкт-Петербург, ГУ МВД России, новости
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