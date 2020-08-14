«Роснефть» получила убыток ₽113 млрд в первом полугодии

Основные причины — снижение цен на нефть из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса и новая сделка о сокращении добычи ОПЕК+

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Чистый убыток «Роснефти» в первом полугодии 2020 года составил 113 млрд руб. ($1,3 млрд) против прибыли 325 млрд руб. ($4,9 млрд) годом ранее, говорится в отчете компании, опубликованном в пятницу, 14 августа.

Убыток вызван существенным сокращением операционной прибыли компании под влиянием «ценовых колебаний» (падения цен на нефть) и снижением спроса в период пандемии коронавируса, а также негативным эффектом курсовых разниц (переоценки долгов), говорится в материалах «Роснефти». Еще одна причина убытка — новое соглашение о сокращении добычи ОПЕК+, которое начало действовать 1 мая.

Из-за необходимости выполнять обязательства в рамках сделки ОПЕК+ «Роснефть» снизила добычу в первом полугодии 2020 года на 7,3%, до 106,5 млн т, а экспорт в дальнее зарубежье — на 8,6%, до 61,8 млн т. Во втором квартале падение было еще сильнее: добыча сократилась на 13%, до 49,6 млн т, экспорт — на 27,7%, до 25,8 млн т.

Эти же причины привели к резкому падению в первом полугодии выручки «Роснефти» — на 33,4%, до 2,8 трлн руб., и EBITDA — на 54,9%, до 479 млрд руб.