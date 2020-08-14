Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,61 (+0,37) Инвестиции, 13 авг, 12:39
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 87,04 (+1,08) Инвестиции, 13 авг, 12:39
Нурмагомедов отреагировал на судейский скандал со «Спартаком» Спорт, 12:59 В НОВАТЭКе пересмотрят вопрос по дивидендам «в лучшую сторону» Инвестиции, 12:52 На обложке нового альбома Deep Purple узнали фотографию россиянки Стиль, 12:43 Глава Гамалеи попросил показать ему не поверивших в вакцину врачей Общество, 12:40 Новая хакерская группировка атаковала банки под видом журналистов Технологии и медиа, 12:35 Появилось фото макета памятника ЧМ по футболу в России Спорт, 12:25 Это надолго: как подготовить компанию к затяжному кризису Pro, 12:20 «Роснефть» получила убыток ₽113 млрд в первом полугодии Бизнес, 12:19 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 12:17 Хабиб Нурмагомедов выступил за включение ММА в Олимпиаду Спорт, 12:17 Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии Общество, 12:13 Действующая победительница US Open отказалась от участия в турнире Спорт, 12:06 Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать митинги Политика, 12:05 Фабрики, заводы и рынки присоединились к забастовкам в Белоруссии Политика, 12:00
Бизнес ,  
0 

«Роснефть» получила убыток ₽113 млрд в первом полугодии

Основные причины — снижение цен на нефть из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса и новая сделка о сокращении добычи ОПЕК+
Роснефть ROSN ₽385,7 -0,41% Купить
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Чистый убыток «Роснефти» в первом полугодии 2020 года составил 113 млрд руб. ($1,3 млрд) против прибыли 325 млрд руб. ($4,9 млрд) годом ранее, говорится в отчете компании, опубликованном в пятницу, 14 августа.

Убыток вызван существенным сокращением операционной прибыли компании под влиянием «ценовых колебаний» (падения цен на нефть) и снижением спроса в период пандемии коронавируса, а также негативным эффектом курсовых разниц (переоценки долгов), говорится в материалах «Роснефти». Еще одна причина убытка — новое соглашение о сокращении добычи ОПЕК+, которое начало действовать 1 мая.

Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти
Бизнес
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Из-за необходимости выполнять обязательства в рамках сделки ОПЕК+ «Роснефть» снизила добычу в первом полугодии 2020 года на 7,3%, до 106,5 млн т, а экспорт в дальнее зарубежье — на 8,6%, до 61,8 млн т. Во втором квартале падение было еще сильнее: добыча сократилась на 13%, до 49,6 млн т, экспорт — на 27,7%, до 25,8 млн т.

Эти же причины привели к резкому падению в первом полугодии выручки «Роснефти» — на 33,4%, до 2,8 трлн руб., и EBITDA — на 54,9%, до 479 млрд руб.

«Операционные показатели за второй квартал 2020 года в части добычи нефти и газа, а также переработки нефти оказались под существенным давлением, что не могло не повлечь за собой ухудшение финансовых показателей», — отметил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (его слова приводятся в сообщении).

Несмотря на это, компания сохранила низкие операционные затраты и продемонстрировала значительный положительный свободный денежный поток по итогам перового полугодия, подчеркнул он. Свободный денежный поток «Роснефти» в первом полугодии 2020 года снизился на 41%, до 206 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

«По мере восстановления цен на нефть и нефтепродукты показатели финансовой отчетности компании демонстрировали восходящую динамику в течение второго квартал 2020 года. Это дает нам основание с уверенностью смотреть в будущее и ожидать улучшения финансовых показателей в предстоящие периоды», — отметил Сечин.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: финансовая отчетность, убыток, Роснефть, нефть, ОПЕК+
Материалы по теме
«Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата
Бизнес
«Роснефть» переведет управленцев на сокращенную рабочую неделю
Бизнес
Полномочия Сечина в «Роснефти» продлили еще на пять лет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter