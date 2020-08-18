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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили 693 новых случая заражения COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за сутки еще 693 человек заразились коронавирусом. Об это в своем Telegram-канале сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве за последние сутки от COVID-19 вылечились 1155 пациентов.

Всего, по данным на 18 августа, в России зарегистрировали 932,4 тыс. зараженных. За сутки в стране выявили 4,7 тыс. новых заболевших. Более 742 тыс. вылечились, 15,8 тыс. умерли.

За сутки в России умерли 132 человека с коронавирусом
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Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Материал дополняется

Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
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