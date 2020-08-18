В Москве еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1155 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Общее количество вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 199,1 тыс. человек, указывает Ракова.

Всего в России, по данным на 17 августа, инфекцию выявили у 927,7 тыс. человек. Более 15,7 тыс. умерли, выздоровели в общей сумме 736,1 тыс. человек.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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