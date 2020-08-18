Пандемия коронавируса , 18 авг, 09:29
0
В Минэнерго заявили об отсутствии симптомов коронавируса у Новака
Александр Новак
У министра энергетики Александра Новака, заразившегося коронавирусом, заболевание протекает без симптомов. Об этом РБК сообщила представитель Минэнерго Ольга Голант.
«В настоящее время вирус протекает бессимптомно и Александр Валентинович чувствует себя хорошо. Глава Минэнерго России продолжит осуществлять свои рабочие обязанности в удаленном режиме», — сообщила она.
Кроме того, по словам Голант, Новак будет участвовать в заседании ОПЕК+ 19 августа по видеосвязи.
О том, что министр энергетики заболел COVID-19 ранее сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.