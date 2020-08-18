В Минэнерго заявили об отсутствии симптомов коронавируса у Новака

Александр Новак (Фото: Олег Яковлев / РБК)

У министра энергетики Александра Новака, заразившегося коронавирусом, заболевание протекает без симптомов. Об этом РБК сообщила представитель Минэнерго Ольга Голант.

«В настоящее время вирус протекает бессимптомно и Александр Валентинович чувствует себя хорошо. Глава Минэнерго России продолжит осуществлять свои рабочие обязанности в удаленном режиме», — сообщила она.

Кроме того, по словам Голант, Новак будет участвовать в заседании ОПЕК+ 19 августа по видеосвязи.

О том, что министр энергетики заболел COVID-19 ранее сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.