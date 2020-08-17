МИД оценил соглашение США и Польши об усилении военного сотрудничества

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Соглашение о расширении военного присутствия армии США в Польше усугубляет ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

По словам Захаровой, реализация американо-польского соглашения «позволит качественно укрепить наступательный потенциал сил США в Польше». В комментарии подчеркивается, что данное соглашение идет вразрез с Основополагающим актом Россия — НАТО 1997 года. Захарова призвала страны — члены НАТО отказаться от ставки на конфронтацию с Россией и вернуться к сдержанности.

15 августа госсекретарь США Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали договор об усилении военного сотрудничества. Помимо расширения военного присутствия армии США на территории страны документ позволяет силам США получить доступ к дополнительным польским военным объектам.

Ранее в августе США объявили о перегруппировке войск в Европе с целью сдерживания России. По словам главы Пентагона Марка Эспера, войска будут переброшены ближе к российским границам.