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В Мосгордуме назвали дату похорон актера Николая Губенко

Николай Губенко
Николай Губенко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Церемония прощания с народным артистом РФСР, вице-спикером Мосгордумы Николаем Губенко пройдет 19 августа в 11:00 в театре «Содружество актеров на Таганке». Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на своей странице в Facebook.

Похороны пройдут на Кунцевском кладбище, они начнутся в 15:00, добавил он.

Губенко умер 16 августа, за день до своего 79-летия.

Каким был артист, экс-министр культуры СССР Николай Губенко. Фотогалерея
Фотогалерея 

Николай Губенко родился 17 августа 1941 года, окончил актерский факультет ВГИКа, после чего был принят в труппу Театра на Таганке. C 1989 по 1991 год занимал пост министра культуры СССР. В 1995–2003 годах был депутатом Госдумы, с 2001 по 2006 год входил в Совет при президенте по культуре и искусству. С 2005 года Губенко был депутатом Мосгордумы, в последний раз его переизбрали в сентябре 2019-го.

Актер известен своими ролями в таких фильмах, как «Застава Ильича», «Дворянское гнездо», «Они сражались за Родину».

Теги: депутат, актер, коронавирус, Николай Губенко
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