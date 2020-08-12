Су-27 третий раз за неделю перехватил самолеты США над Черным морем

Видео: Национальный центр управления обороной Российской Федерации

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Российские военные 12 августа подняли в воздух истребитель Су-27 для идентификации двух воздушных целей над акваторией Черного моря, которые приближались к государственным границам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», — говорится в сообщении.

Российским военным удалось не допустить нарушения американскими самолетами государственной границы. Их удалось развернуть, после чего истребитель Су-27 направился на аэродром базирования.