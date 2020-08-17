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В Красноярском крае прокуратура начала проверку после окрашивания реки

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Прокуратура Бирилюсского района Красноярского края проводит проверку после сообщений местных СМИ о загрязнении реки Чулым в районе села Новобирилюссы. Об этом говорится на сайте прокуратуры региона.

В ходе проверки прокуратура и специалисты Енисейского территориального управления Росрыболовства дадут оценку исполнению требований по охране водных биологических ресурсов. Кроме того, в управление Росприроднадзора направили требования провести внеплановую проверку с участием лаборатории.

По информации «Запад 24», рыбаки обнаружили окрасившуюся в бирюзовый цвет реку еще 7 августа. Как передает «ТВК Красноярск», по словам рыбаков, они заметили на реке пятна, а также мертвую рыбу.

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Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота

В конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске (принадлежит НТЭК, «дочке» «Норникеля») произошел разлив дизельного топлива, вылилось около 21 тыс. т. жидкости. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб.

7 августа Росприроднадзор сообщил, что при устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 произошел новый разлив нефтяной смеси. Гендиректор НТЭК Сергей Липин заявил, что разлив произошел в ходе работ, которые проводит ООО «Политехника». Он добавил, что его площадь составила 5 х 10 м, объем разлившейся смеси — от 100 до 250 л. Разлив локализовали.

Теги: Красноярский край, река, загрязнение
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