Рабочие минских заводов пришли к зданию гостелевидения Белоруссии

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Колонна из рабочих нескольких заводов Минска пришла к зданию «Белтелерадиокомпании». Об этом сообщают белорусский новостной портал Tut.by, Telegram-канал NEXTA Live, издание «Наша Нива».

Как передает Tut.by, собравшиеся скандировали названия заводов «МТЗ» (Минский тракторный завод) и «МАЗ» (Минский автомобильный завод). По сообщению NEXTA Live, в здание гостелевидения зашли сотрудники ОМОН. «Наша Нива» уточняет, что вход в здание заперли изнутри. Издание опубликовало видео, на котором в учреждение через задний двор заходит колонна военных.

По информации издания, к забастовке присоединились 272 работника «Белтелерадиокомпании».

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