Роскачество составило список не нуждающихся в мытье продуктов

Эксперты Роскачества составили список продуктов, которые не стоит мыть перед приготовлением. Сообщение размещено на официальном сайте организации.

В первую очередь, стоит отказаться от мытья любого вида мяса. Специалисты сослались на результаты исследования Минсельхоза США и университета Северной Каролины, которое выявило, что в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадают на чистую посуду или в пищу, тем самым угрожая здоровью. В этом же докладе отмечается, что у 25% людей, мывших птицу перед приготовлением, диагностировали острую кишечную инфекцию, вызванную сальмонеллой.

Второй продукт, от мытья которого специалисты советуют отказаться, — это яйца. Так как их скорлупа имеет пористую структуру и тонкую водонепроницаемую кутикулу, то излишний контакт с водой может смыть этот слой, и бактерии проникнут за скорлупу.

Также не стоит мыть грибы. Из-за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата, а также подвергаются риску быстро испортиться, поскольку хорошо впитывают влагу. Вместо мытья Роскачество посоветовало протирать грибы, а если шляпка сильно повреждена — срезать наиболее поврежденные участки, а после этого провести термическую обработку, например, ошпарить кипятком или пожарить.

Напротив, мыть перед приготовлением стоит следующие продукты: