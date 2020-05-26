Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

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Для ежедневного применения достаточно обычного мыла, а антибактериальное мыло следует оставить для специфического применения. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников. Антибактериальное мыло содержит те или иные антибиотики, которые убивают бактерии, пояснил он. Поэтому такое мыло повышает сопротивляемость антибиотикам, указал врач.

«Для широкого применения достаточно просто мыла», — заключил Мясников.

Мясников напомнил, что мыть руки нужно не менее 30 секунд. В общественных местах стоит использовать только жидкое мыло, поскольку кусок мыла может быть инфицированным, указал он.