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Врач назвал вызывающие анафилактический шок продукты

Арахис, креветки и бытовая химия могут вызывать анафилактический шок. Об этом заявил врач-терапевт Леонид Звонков, сообщает газета «Вечерняя Москва».

«Самые мощные аллергены: арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки», — сообщил доктор.

Звонков отметил, что зачастую пациенты не могут знать о негативных реакциях своего организма на аллергены, поэтому предупредить угрозу невозможно.

При этом терапевт рассказал о способе, который позволяет спасти человека от потенциально смертельной реакции.

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«Продается препарат-автоинъектор, похожий на ручку с иглой, там есть «кубик» адреналина. Он тут же снимает анафилактическую реакцию и может спасти человека», — пояснил Звонков.

Ранее 11 июля в Москве на собственной свадьбе от анафилактического шока умерла невеста. Девушке стало плохо во время застолья. Прибывшая в ресторан бригада реаниматологов пыталась спасти ее, но безуспешно.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что девушка «подавилась и задохнулась».

Теги: продукты, шок, врач
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