Врач назвал вызывающие анафилактический шок продукты
Арахис, креветки и бытовая химия могут вызывать анафилактический шок. Об этом заявил врач-терапевт Леонид Звонков, сообщает газета «Вечерняя Москва».
«Самые мощные аллергены: арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки», — сообщил доктор.
Звонков отметил, что зачастую пациенты не могут знать о негативных реакциях своего организма на аллергены, поэтому предупредить угрозу невозможно.
При этом терапевт рассказал о способе, который позволяет спасти человека от потенциально смертельной реакции.