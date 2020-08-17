Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Самый доступный бензин, который можно купить на чистую среднюю зарплату, продается в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Москве. Об свидетельствует исследование, проведенное агентством «РИА Новости».

Согласно исследованию, жителям ЯНАО 1 литр бензина обходится в 41,7 руб. В месяц жители региона могут купить 2160 литр бензина.

Далее в рейтинге следует Москва, где 1 литр бензина обходится в 43,1 руб. Всего в месяц москвичи приобретают 1939 литр бензина. Замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ, где 1 литр бензина жителям обходится в 56 руб. Всего жители в месяц приобретают 1727 литров бензина.

Меньше всего бензина на среднюю зарплату можно купить в Дагестане (535 литров при цене 45,5 руб. за 1 литр), Карачаево-Черкессии (550 литров при цене 44,3 руб. за 1 литр) и Кабардино-Балкарии (567 литров при цене 43,9 руб. за 1 литр).

Подсчеты проводились на основе бензина марки АИ-92.