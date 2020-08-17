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Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

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Самый доступный бензин, который можно купить на чистую среднюю зарплату, продается в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Москве. Об свидетельствует исследование, проведенное агентством «РИА Новости».

Согласно исследованию, жителям ЯНАО 1 литр бензина обходится в 41,7 руб. В месяц жители региона могут купить 2160 литр бензина.

Далее в рейтинге следует Москва, где 1 литр бензина обходится в 43,1 руб. Всего в месяц москвичи приобретают 1939 литр бензина. Замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ, где 1 литр бензина жителям обходится в 56 руб. Всего жители в месяц приобретают 1727 литров бензина.

Меньше всего бензина на среднюю зарплату можно купить в Дагестане (535 литров при цене 45,5 руб. за 1 литр), Карачаево-Черкессии (550 литров при цене 44,3 руб. за 1 литр) и Кабардино-Балкарии (567 литров при цене 43,9 руб. за 1 литр).

Подсчеты проводились на основе бензина марки АИ-92.

Продажи бензина на АЗС в Москве выросли вдвое после отмены нерабочих дней
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В начале июля стало известно, что Минэнерго России рекомендовало нефтяникам увеличить продажи бензина до уровня не ниже 11% от производства, а дизтоплива — до 7%. Однако представители Российского топливного союза предложили увеличить нормативы до 15 и 7,5%, а ФАС предложила поднять нормативы продаж бензина до 15% от производства, а дизтоплива — до 9%.

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Начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян пояснил, что это решение позволит минимизировать колебания цен и объемов предложений на биржевых торгах и даст позитивный посыл участникам рынка с точки зрения недопущения ажиотажного спроса.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев говорил о назревшей необходимости корректировки обязательных минимальных объемов реализации нефтепродуктов на бирже. По его словам, предлагаемые меры позволили бы обеспечить стабильность рынка продаж моторного топлива.

Однако в итоге ведомства пришли к компромиссному варианту. В совместном сообщении говорилось о «возможном дальнейшем увеличении» нормативов, однако детали не уточнялись. 

Теги: регионы России, бензин, АИ-92
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