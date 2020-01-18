В Сомали взорвался заминированный автомобиль

В сомалийском городе Афгойе недалеко от столицы Могадишо взорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

В полиции сообщили, что атака была направлена на группы работающих в городе турецких граждан. Заминированная машина врезалась в здание,

где обедали турецкие инженеры и сомалийская полиция. Информации о жертвах пока нет.

Турецкие инженеры помогают стране со строительством дорог.

8 января 11 человек пострадали из-за взрыва в столице Сомали. Инцидент произошел возле здания, где находятся правительственные учреждения.