Общество , 18 янв, 13:46
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В Сомали взорвался заминированный автомобиль
В сомалийском городе Афгойе недалеко от столицы Могадишо взорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
В полиции сообщили, что атака была направлена на группы работающих в городе турецких граждан. Заминированная машина врезалась в здание,
где обедали турецкие инженеры и сомалийская полиция. Информации о жертвах пока нет.
Турецкие инженеры помогают стране со строительством дорог.
8 января 11 человек пострадали из-за взрыва в столице Сомали. Инцидент произошел возле здания, где находятся правительственные учреждения.