Боевики напали на отель с чиновниками в Сомали

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,96 +0,14 EUR Бирж. 70,98 +0,30 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 63,74 62,11 EUR Нал. 71,82 69,99 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1272 +0,0020 BTC/USD Бирж. 11 581,00 +237,00 IMOEX 2 777,58 -0,43% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 269,65 +0,67% Nasdaq 8 235,70 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $44 (+16,43%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,52%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Twitter $44 (+16,43%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,52%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12:14
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве Общество, 22:22 Следователи предъявили обвинение тете избитой девочки из Ингушетии Общество, 22:02 Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 21:56 Оскорбивший Путина ведущий заявил о переносе телемоста Украина — Грузия Общество, 21:50 Боевики напали на отель с чиновниками в Сомали Общество, 21:47 Определился соперник Джоковича в финале Уимблдона Спорт, 21:43 Турция проигнорировала угрозы США по С-400 Политика, 21:41 Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину Политика, 21:35 Спикер парламента Чечни подарил Кадырову «белый термос Путина» Политика, 21:09 Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду Политика, 20:59 Мой район: дизайнер Маша Цигаль о Цветном бульваре РБК и Элитная недвижимость, 20:57 Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Гагре Общество, 20:46 Черноморский флот начал следить за участниками учений НАТО Sea Breeze Политика, 20:42 Новый глава Алтая выбрал кандидата в сенаторы Политика, 20:38
Общество ,  
0 
Боевики напали на отель с чиновниками в Сомали

Машина, начиненная взрывчаткой, сдетонировала в отеле Asaseey в сомалийском портовом городе Кисмайо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

После взрыва боевики начали стрельбу. Капитан полиции Абдуллахи Исак отметил, что, по данным правоохранительных органов, нападавшие находятся в отеле. Он рассказал, что в здании много людей, поэтому число жертв может оказаться большим.

Полицейские сообщили Reuters, что в отеле проходила встреча между старейшинами и законодателями, в ходе которой обсуждались предстоящие выборы.

Общество
Исламисты атаковали гостиницу в Найроби

По данным агентства, ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная исламистская группировка «Харакат аш-Шабаб» (запрещена в России), которая пытается свергнуть центральное правительство Сомали. Представитель организации сообщил Reuters, что боевики все еще находятся в отеле, и добавил, что в здании «много трупов».

Сомалийское издание Garowe Online‏ добавляет, что взрыв и стрельба произошли в «престижном отеле». Член федерального парламента Сомали Абдиризак Мохамед написал в своем аккаунте в Twitter, что он разговаривал с проживающими в отеле чиновниками. По его словам, один из боевиков взорвал ручную гранату.

Теги: Сомали, взрыв, стрельба, боевики
Материалы по теме
В столице Сомали возле президентского дворца взорвался автомобиль
Общество
Число жертв теракта в Сомали возросло до 53 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter