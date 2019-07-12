Боевики напали на отель с чиновниками в Сомали

Боевики напали на отель с чиновниками в Сомали

Машина, начиненная взрывчаткой, сдетонировала в отеле Asaseey в сомалийском портовом городе Кисмайо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

После взрыва боевики начали стрельбу. Капитан полиции Абдуллахи Исак отметил, что, по данным правоохранительных органов, нападавшие находятся в отеле. Он рассказал, что в здании много людей, поэтому число жертв может оказаться большим.

Полицейские сообщили Reuters, что в отеле проходила встреча между старейшинами и законодателями, в ходе которой обсуждались предстоящие выборы.

По данным агентства, ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная исламистская группировка «Харакат аш-Шабаб» (запрещена в России), которая пытается свергнуть центральное правительство Сомали. Представитель организации сообщил Reuters, что боевики все еще находятся в отеле, и добавил, что в здании «много трупов».