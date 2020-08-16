Политика , 16 авг, 20:23
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Белый дом ответил на сообщения о встрече Путина и Трампа до выборов
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп не будет проводить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, передает CNN.
«Нет, мы не проведем встречу с Путиным в Соединенных Штатах», — сказал он.
Ранее телеканал NBC сообщил, что, по данным его источников в Белом доме, Трамп попросил своих помощников организовать встречу с Путиным до президентских выборов в США, назначенных на 3 ноября.
Ранее о желании Трампа встретиться с Путиным до выборов сообщила газета Times. Источники издания заявили, что переговоры двух лидеров могут состояться 15 сентября.