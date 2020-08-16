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Белый дом ответил на сообщения о встрече Путина и Трампа до выборов

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не будет проводить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, передает CNN.

«Нет, мы не проведем встречу с Путиным в Соединенных Штатах», — сказал он.

Ранее телеканал NBC сообщил, что, по данным его источников в Белом доме, Трамп попросил своих помощников организовать встречу с Путиным до президентских выборов в США, назначенных на 3 ноября.

NBC узнал детали плана Трампа о встрече с Путиным до выборов
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп
Источники также сообщили, что целью встречи станет объявление о прогрессе в достижении нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями между странами. О’Брайен подтвердил, что американское правительство надеется на подписание данного соглашения. Советник подчеркнул, что оно обеспечит безопасность как американским, так и российским гражданам.

Ранее о желании Трампа встретиться с Путиным до выборов сообщила газета Times. Источники издания заявили, что переговоры двух лидеров могут состояться 15 сентября.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин
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