Маск назвал Безоса подражателем из-за покупки стартапа беспилотных машин

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал «подражателем» главу корпорации Amazon Джеффа Безоса за сделку по приобретению компании Zoox, разрабатывающей беспилотные автомобили. Об этом Маск написал в Twitter.

«Джефф Безос — подражатель, ха-ха», — написал предприниматель, ретвитнув сообщение Financial Times о покупке Amazon стартапа Zoox за $1,2 млрд.

Компания Tesla Илона Маска выпускает электрокары с системой электронного помощника водителя.

В 2016 году Маск дал прогноз, согласно которому через три года, то есть примерно в 2019 году, большинство автомобилей будет ездить без водителя. Тогда он отводил два года на разработку таких автомобилей и год — на принятие регулирующих документов.