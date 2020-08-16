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Гидрометцентр сообщил о завершении купального сезона в шести регионах

В ряде регионов России, в том числе в Москве, завершился купальный сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Кроме столичного региона речь идет также о Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях.

«Уже нет условий, чтобы температура воды прогрелась вновь», — сказал Вильфанд.

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Он пояснил, что о завершении купального сезона можно говорить, когда температура воды становится некомфортной для купания детей. Взрослые же, особенно закаленные, отметил метеоролог, могут купаться в любой воде.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве 16 августа потеплеет до 20–23 градусов. «Волна холода» закончится на европейской территории России 18 августа, сообщал Вильфанд. При этом температурный фон все равно окажется ниже нормы на 1–1,5 градуса.

Теги: Гидрометцентр России, Роман Вильфанд, купальный сезон
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