Гидрометцентр сообщил о завершении купального сезона в шести регионах

В ряде регионов России, в том числе в Москве, завершился купальный сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Кроме столичного региона речь идет также о Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях.

«Уже нет условий, чтобы температура воды прогрелась вновь», — сказал Вильфанд.

Он пояснил, что о завершении купального сезона можно говорить, когда температура воды становится некомфортной для купания детей. Взрослые же, особенно закаленные, отметил метеоролог, могут купаться в любой воде.