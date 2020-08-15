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В Сочи не заметили оттока отдыхающих после открытия границы с Абхазией

Сочи с начала курортного сезона посетили около 1,5 млн человек, сообщил журналистам мэр города Алексей Копайгородский, передает «РИА Новости». Открытие границы с Абхазией не повлияло на туристический поток на черноморском курорте.

«На сегодняшний день каждый четвертый турист, прибывающий на территорию нашего города, приобретает туристическую путевку в Абхазию. С открытия границы», — сказал Копайгородский.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Он уточнил, что отели и частные гостиницы заселены в среднем на 96%, а где-то «загрузка превышает 100%». В целом число гостей гостиниц и отелей, по данным властей, достигло пика прошлого года.

Власти отметили, что выросло число тех, кто впервые приехал в Сочи, их число составило 20% от общего числа турпотока.

1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин открыл границы с Абхазией. Позднее власти республики объявили об открытии границ. По оценке туроператоров, в Абхазии после открытия границ с Россией стоимость проживания составляла на 20–40% ниже, чем в отелях Сочи.

Теги: Сочи, Абхазия, туристический поток
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