В Сочи не заметили оттока отдыхающих после открытия границы с Абхазией

Сочи с начала курортного сезона посетили около 1,5 млн человек, сообщил журналистам мэр города Алексей Копайгородский, передает «РИА Новости». Открытие границы с Абхазией не повлияло на туристический поток на черноморском курорте.

«На сегодняшний день каждый четвертый турист, прибывающий на территорию нашего города, приобретает туристическую путевку в Абхазию. С открытия границы», — сказал Копайгородский.

Он уточнил, что отели и частные гостиницы заселены в среднем на 96%, а где-то «загрузка превышает 100%». В целом число гостей гостиниц и отелей, по данным властей, достигло пика прошлого года.

Власти отметили, что выросло число тех, кто впервые приехал в Сочи, их число составило 20% от общего числа турпотока.