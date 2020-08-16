Трамп сообщил о смерти своего младшего брата

Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил сам американский президент, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом», — говорится в заявлении.

О том, что Роберт Трамп находится в больнице, стало известно в пятницу, 14 августа. «Могу подтвердить сообщение о том, что брат президента госпитализирован», — заявил CNN заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. Причины этого он не уточнил.

В тот же день президент США заявил, что навестил своего брата в госпитале в Нью-Йорке, отметив, что тот переживает «тяжелые времена». Подробностей он также не сообщил.

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