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Трамп анонсировал восстановление санкций против Ирана

США запустят процесс восстановления санкций против Ирана на следующей неделе, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Мы займемся восстановлением санкций. На следующей неделе увидите, что будет», — сказал Трамп.

По словам президента, его не удивил отказ Совета Безопасности ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана. «Мы знали, какие будут результаты голосования», — отметил Трамп.

Совбез ООН отклонил проект США по продлению оружейного эмбарго для Ирана
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Фото: Lisi Niesner / Pool / Reuters

Материал дополняется

Теги: саммит, Иран, Дональд Трамп
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