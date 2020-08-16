Трамп анонсировал восстановление санкций против Ирана

США запустят процесс восстановления санкций против Ирана на следующей неделе, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Мы займемся восстановлением санкций. На следующей неделе увидите, что будет», — сказал Трамп.

По словам президента, его не удивил отказ Совета Безопасности ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана. «Мы знали, какие будут результаты голосования», — отметил Трамп.

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