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Пандемия коронавируса ,  
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Губернатор Ямала вылечился от коронавируса

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что вылечился от коронавируса и возвращается к полноценной работе. Об этом он сообщил во «ВКонтакте».

По его словам, два теста на COVID-19 дали отрицательный результат. Он добавил, что с понедельника отправится в поездку по дорогам региона, в течение которой намерен оценить ход строительных и ремонтных работ на трассах, темпы возведения жилья и социальных объектов и пообщаться с жителями.

Артюхов написал, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил всех за слова поддержки.

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Фото: АГН «Москва»

О заболевании губернатора Ямала COVID-19 стало известно 31 июля. Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в ЯНАО, 15 августа было зарегистрировано 90 новых случаев заболевания COVID-19. Всего же за время пандемии коронавирусом заразились 12 436 человек, еще 82 скончались.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, пандемия, Ямало-Ненецкий АО
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