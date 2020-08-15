Губернатор Ямала вылечился от коронавируса

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что вылечился от коронавируса и возвращается к полноценной работе. Об этом он сообщил во «ВКонтакте».

По его словам, два теста на COVID-19 дали отрицательный результат. Он добавил, что с понедельника отправится в поездку по дорогам региона, в течение которой намерен оценить ход строительных и ремонтных работ на трассах, темпы возведения жилья и социальных объектов и пообщаться с жителями.

Артюхов написал, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил всех за слова поддержки.

О заболевании губернатора Ямала COVID-19 стало известно 31 июля. Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в ЯНАО, 15 августа было зарегистрировано 90 новых случаев заболевания COVID-19. Всего же за время пандемии коронавирусом заразились 12 436 человек, еще 82 скончались.