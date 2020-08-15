В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 1275 пациентов

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 1275 человек.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб столицы.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1275 пациентов», — сообщила Ракова.



По словам заместителя мэра, общее количество выздоровевших от COVID-19 в Москве выросло до 196 тыс. человек.

Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за сутки в Москве умерли еще 12 человек с положительным результатом на коронавирус. Всего от COVID-19 в столице умерли 4644 человека. Всего в столице за время эпидемии в результате заражения коронавирусом скончались более 4,6 тыс. человек

Москва находится на третьем этапе снятия ограничений, которые были введены в связи с эпидемией. В городе действует масочный режим в общественных местах и транспорте.