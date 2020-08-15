На Украине выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

На Украине выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки — 1847. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Всего с начала эпидемии в стране коронавирусная инфекция обнаружена у 89 719 человек. За сутки умерли 33 человека, общее число умерших составило 2044. Выздоровели 46 797 пациентов.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Прошлый рекорд был зафиксирован накануне — 14 августа сообщалось, что за сутки выявили 1732 новых случая.