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Пандемия коронавируса ,  
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На Украине выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

На Украине выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки — 1847. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

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Всего с начала эпидемии в стране коронавирусная инфекция обнаружена у 89 719 человек. За сутки умерли 33 человека, общее число умерших составило 2044. Выздоровели 46 797 пациентов.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Прошлый рекорд был зафиксирован накануне — 14 августа сообщалось, что за сутки выявили 1732 новых случая.

В июле власти Тернопольской области сообщили, что житель региона, дважды переболевший COVID-19, заразился в третий раз. Месяцем ранее украинские власти объявили о начале второй волны коронавируса. Евросоюз решил выделить Украине €1,2 млрд для борьбы с последствиями пандемии.

Теги: Украина, коронавирус
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