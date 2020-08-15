На Украине выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
На Украине выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки — 1847. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Всего с начала эпидемии в стране коронавирусная инфекция обнаружена у 89 719 человек. За сутки умерли 33 человека, общее число умерших составило 2044. Выздоровели 46 797 пациентов.
Прошлый рекорд был зафиксирован накануне — 14 августа сообщалось, что за сутки выявили 1732 новых случая.