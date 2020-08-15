Мишустин заявил о возможности продления льгот в ТОРах после 2025 года

В Правительстве рассмотрят возможность продления льгот по страховым взносам в рамках территорий опережающего развития (ТОР) в 2025 году. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями общественности Камчатского края, передает ТАСС.

«Абсолютно уверен, что, когда придет время в 2025 году, мы посмотрим, что получится, и будем принимать решение, скорее всего, о продлении этих льгот», — заявил премьер-министр.

По его словам, очень важно, чтобы при принятии таких решений кабмин понимал, что те денежные средства, которые вносят граждане, никуда не уходят, а сохраняются для оплаты медицинских услуг. Также он подчеркнул, что те налоги и страховые взносы, которые вносит бизнес, идут на решение социальных вопросов.

Кроме того, Мишустин отметил, что прежде чем думать о том, чтобы сделать льготу в ТОРах по исчислению страховых взносов бессрочной, надо дождаться срока, на который принималась данная льгота. Это необходимо для того, чтобы оценить ее эффективность.

«Если мы не будем наполнять пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования соответствующими средствами, то каким образом мы возьмем средства на больницы, на услуги? Здесь все взаимосвязано», — подчеркнул премьер-министр.