Разработчики соцсети «Аура» приняли решение закрыть проект

Команда разработчиков социальной сети «Аура», 49% которой принадлежит «Яндексу», решила закрыть проект. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Последние полгода проект «Аура» развивался как отдельный и самостоятельный сервис вне Яндекса. Но недавно команда «Ауры» приняла решение прекратить эксперимент и закрыть проект», — сказали в пресс-службе.

Сооснователь соцсети Герман Царев сообщил, что команда проекта решила закончить эксперимент «в нынешнем виде». Он добавил, что разработчики в последние полгода планировали за счет виральных механик и платного трафика быстро увеличить количество пользователей. По словам Царева, благодаря этому решению на «Ауру» зарегистрировалось половина новых пользователей.

«За 5 месяцев мы выросли на 70% с 50 тыс зарегистрированных пользователей в марте 2020 до 85 тыс пользователей в августе 2020. Это хороший, но не кратный рост», — отметил он.