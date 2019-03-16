«Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть

«Яндекс» возвращается на рынок соцсетей с проектом «Яндекс. Аура». Для знакомства людей и поиска единомышленников в нем будут использоваться технологии машинного обучения

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Яндекс» начал тестирование социальной сети «Яндекс. Аура», позволяющего находить друзей с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Roem.ru со ссылкой на сотрудников компании. Позднее информацию подтвердили в пресс-службе «Яндекса», передает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе, сервис поможет найти людей с похожими увлечениями и окружением. Поиск система будет ввести с применением машинного обучения, нейронных сетей и других технологий компании. Также «Аура» будет учитывать геолокацию пользователей.

«У нас есть определенный набор гипотез и ряд главных метрик, которые мы будем проверять в рамках бета-тестирования. После этого мы примем решение о запуске», — сказал представитель «Яндекса».

Как сообщается на промо-странице сервиса, у пользователей, попавших в число первых, появился значок «Ауры» под поисковой строкой. Если его нет, то в приложение можно попасть по приглашению от ее участника.