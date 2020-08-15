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Политика ,  
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Двоим депутатам Европарламента отказали во въезде в Белоруссию

Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и докладчику Европарламента по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу отказали во въезде на территорию республики. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, передает «РИА Новости».

В сообщении сказано, что 14 августа белорусские власти отказали посещать республику польскому депутату Европарламенту от фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», главе делегации Европарламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и литовскому депутату от партии «Обновленная Европа», постоянному докладчику Европейского парламента по Белоруссии Пятрасу Ауштрявичюсу.

В ответ на это политики в совместном заявлении подчеркнули, что такое решение показывает, что белорусские власти отказываются от любой возможности для диалога. По их словам, в последние дни решается будущее республики, поэтому институты Евросоюза должны поддержать устремления граждан страны к жизни в демократическом государстве, где «действует верховенство закона, уважаются основные свободы и права человека».

Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы
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Ранее депутат Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского заявил, что Евросоюз должен ввести санкции против Москвы потому, что «события, происходящие в Беларуси, существуют только благодаря помощи Российской Федерации». По мнению политика, Россия выступает на стороне действующего президента республики Александра Лукашенко. Кроме того, он считает, что у протестующих белорусов есть страх перед угрозами «российской интервенции или даже аннексии».


В нескольких городах Белоруссии с 9 августа идут акции проеста против президентских выборов. Правоохранительные органы разгоняют протестующих с помощью дубинок, резиновых пуль и светошумовых гранат. В результате протестов погиб один человек погиб.
Теги: Белоруссия, протесты, Европарламент
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