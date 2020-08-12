В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в европейской части России

«Волна холода» закончится на европейской территории России 18 августа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«На прогностических схемах сейчас такой провал, волна холода, ложбинные значения в графике температуры. Но начиная со вторника, повышение температуры. Она приблизится к своим нормальным значениям», — сказал Вильфанд.

По его словам, температура воздуха будет превышать 20 градусов. При этом синоптик отметил, что температурный фон все равно будет ниже нормы на 1-1,5 градуса, поэтому жары ждать не стоит.

Ранее Вильфанд сообщал, что в европейской части России ожидается «обвал температуры» на 6–7 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, на этой неделе в Москве температура опустится до 15 градусов, но к выходным станет теплее.