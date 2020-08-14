В Петербурге загорелся деревоперерабатывающий цех

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В Курортном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в производственном здании. Об этом сообщает главное управление МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 19:51 мск. Огонь вспыхнул в помещении площадью 2 тыс. кв. м по адресу: улица Ленинградская, дом 93.

В ведомстве отметили, что огонь распространился на всю площадь здания. В 20:59 пожар локализовали. Сведений о пострадавших нет.

К тушению огня МЧС привлекало 36 человек и девять единиц техники.