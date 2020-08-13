На территории предприятия Rusal в Красноярском крае произошел пожар
На территории ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината (АГК, входит в состав Rusal) произошел пожар. Как сообщили РБК в пресс-службе алюминиевой компании, загорелась конструкция здания градирни (охладителя) теплоэлектростанции.
В Rusal сообщили, что возгорание локализовано. Происшествие не повлияло на производственные процессы и тепло- и водоснабжение Ачинска.
Причины пожара пока не установлены.
В управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что возгорание потушили на площади 288 кв. м, передает «РИА Новости». По данным ведомства, никто не пострадал.