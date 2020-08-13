На территории предприятия Rusal в Красноярском крае произошел пожар

Возгорание на ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината потушили на площади 288 кв. м. В Rusal сообщили, что инцидент не повлиял на тепло- и водоснабжение города

Фото: achpod / VK

На территории ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината (АГК, входит в состав Rusal) произошел пожар. Как сообщили РБК в пресс-службе алюминиевой компании, загорелась конструкция здания градирни (охладителя) теплоэлектростанции.

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В Rusal сообщили, что возгорание локализовано. Происшествие не повлияло на производственные процессы и тепло- и водоснабжение Ачинска.

Причины пожара пока не установлены.

В управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что возгорание потушили на площади 288 кв. м, передает «РИА Новости». По данным ведомства, никто не пострадал.