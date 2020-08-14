Колонны протестующих вышли к Дому правительства Белоруссии

Участников митинга призывают не подходить близко к зданию, которое охраняют сотрудники ОМОНа, и не давать повода для провокаций. СМИ сообщают о выезде с окраины Минска в центр колонны спецтехники, в том числе машин с водометами

Фото: johnny_cosmic / Telegram

Бастующие работники Минского тракторного завода (МТЗ) и другие присоединившиеся к ним участники акции протеста вышли на площадь Независимости в Минске, где расположено здание правительства Белоруссии. Как сообщает издание Tut.by, протестующие расположились примерно в 100 м от Дома правительства и скандируют «Власть — к ответу!» и «Выходи!».

О митинге перед зданием Дома правительства сообщает и Telegram-канал Nexta.

Участников митинга призывают не подходить близко к зданию, которое охраняют омоновцы, и не давать повода для провокаций, сообщает Telegram-канал «Мая краiна Беларусь». На опубликованном в канале видео можно увидеть, как пришедшие на площадь девушки обнимают опустивших щиты омоновцев.

Однако появившаяся после этого новая группа силовиков оттеснила протестующих от здания. По данным Tut.by, вновь появившихся омоновцев около 20 человек.