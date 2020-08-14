Путин заявил о подросшей безработице в Архангельске и по стране

Владимир Путин во время рабочей встречи с Александром Цыбульским (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

В России увеличился уровень безработицы, а в Архангельске он вырос в среднем больше, чем по стране. Об этом заявил президент Владимир Путин во время видеоконференции с временно исполняющим обязанности Архангельской области Александром Цыбульским, сообщается на сайте Кремля.

Во время встречи Путин попросил Цыбульского объяснить, из-за чего сокращаются инвестиции в основной капитал. Президент при этом отметил, что глава региона к этому не причастен, поскольку он недавно приступил к своим обязанностям. Отвечая на вопрос Путина, Цыбульский заявил, что сокращение инвестиций обусловлено закрытием некоторых производств в области деревообработки. Он добавил, что уже со следующего года инвестиции в этом направлении вырастут, есть проекты стоимостью в десятки миллиардов рублей и инвесторы, которые готовы вложиться.

«Надеюсь, это отразится также и на рынке труда. Почему говорю об этом, потому что все-таки в Архангельске уровень безработицы, у нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране», — ответил на это Путин.

Он добавил, что пока новые рабочие места не созданы, нужно обратить внимание на тех, кто оказался без работы, отметив, что в регионе есть предпосылки для эффективного решения вопроса.