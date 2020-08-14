Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru / Global Look Press)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Проверку данных о возможном втором гражданстве депутатов Володин поручил начать еще в конце июля. Тогда запросы по этому поводу получила Центральная избирательная комиссия. Позже глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в 2016 году у кандидатов в депутаты Госдумы второго гражданства не обнаружили, а на проверку действующих парламентариев у ЦИК нет полномочий.

Володин отметил, что проверка продолжится именно в связи с отсутствием информации у Центральной избирательной комиссии. «Если информация [о наличии двойного гражданства] подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры», — добавил он.

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