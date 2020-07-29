Володин поручил проверить данные о двойном гражданстве депутатов Госдумы

Проверить депутатов на наличие второго гражданства предложил депутат от КПРФ Денис Парфенов. В апреле его самого обвинили в наличии американского паспорта, на что Парфенов заявил, что в таком случае проверять нужно всю Госдуму

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросят у Центризбиркома информацию о том, есть ли у ряда депутатов второе гражданство или вид на жительство за границей. Соответствующее поручение дал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сообщается на ее сайте.

«В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы депутатом не может быть гражданин Российской Федерации, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры», — заявил Володин.

В апреле Володин на пленарном заседании в ответ на предложение из зала попросил проверить Парфенова на наличие второго гражданства — американского паспорта. Парфенов в свою очередь заявил, что в таком случае проверять нужно всю Госдуму.

«В тех же социальных сетях пишут, что как минимум у 39 депутатов от «Единой России» есть иностранное гражданство. Я думаю, это тоже заслуживает внимания», — сказал депутат, пишет «Коммерсантъ».