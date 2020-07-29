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Володин поручил проверить данные о двойном гражданстве депутатов Госдумы

Проверить депутатов на наличие второго гражданства предложил депутат от КПРФ Денис Парфенов. В апреле его самого обвинили в наличии американского паспорта, на что Парфенов заявил, что в таком случае проверять нужно всю Госдуму
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросят у Центризбиркома информацию о том, есть ли у ряда депутатов второе гражданство или вид на жительство за границей. Соответствующее поручение дал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сообщается на ее сайте.

«В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы депутатом не может быть гражданин Российской Федерации, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры», — заявил Володин.

В апреле Володин на пленарном заседании в ответ на предложение из зала попросил проверить Парфенова на наличие второго гражданства — американского паспорта. Парфенов в свою очередь заявил, что в таком случае проверять нужно всю Госдуму.

«В тех же социальных сетях пишут, что как минимум у 39 депутатов от «Единой России» есть иностранное гражданство. Я думаю, это тоже заслуживает внимания», — сказал депутат, пишет «Коммерсантъ».

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Сам Парфенов счел, что проверить его на наличие второго гражданства предложили после того, как он раскритиковал порядок работы Госдумы. Он указал, что под предлогом борьбы с коронавирусом был введен ускоренный режим принятия законопроектов — без обсуждения и дискуссий, сообщается на сайте КПРФ, членом которой является депутат. В ответ Володин предложил проверить Парфенова на второе гражданство, потому что тот очень часто и много пишет в американских соцсетях, таких как Facebook и Twitter, говорится в сообщении.

Речь, как указывает Парфенов, идет о ролике, который он опубликовал в соцсетях. В нем он заявил, что Госдума вновь стала «бешеным принтером». «Законы принимаются теперь зачастую без обсуждения, без вопросов и ответов. Видимо, эта критика задела руководство Думы», — написал Парфенов в Facebook.

В середине июля он направил обращение главе администрации президента Антону Вайно (есть у РБК). В нем он опроверг сообщения о том, что имеет двойное гражданство, и попросил проверить других депутатов и сенаторов, чьи имена были названы в материале газеты «Аргументы недели» от 4 мая 2019 года. В статье также назывались имена членов правительства и губернаторов, якобы имеющих недвижимость и паспорта других государств.

Володин указал, что, если ни у кого из проверяемых депутатов не найдут второго гражданства, «вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию». «Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно», — отметил председатель Госдумы.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Елизавета Антонова
Теги: Вячеслав Володин
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