В Москве еще 1350 пациентов вылечились от COVID-19

Фото: АГН «Москва»

За прошедшие сутки от коронавируса в столице вылечились 1350 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, общее количество выздоровевших от COVID-19 в Москве выросло до 194,8 тыс. человек.

Накануне вечером оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что за сутки в Москве скончались еще 11 человек с положительным результатом на коронавирус. Всего от COVID-19 в столице умерли 4644 человека.