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В Ингушетии в результате обстрела автомобиля погиб человек

Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Назрановском районе Ингушетии неизвестные обстреляли легковой автомобиль, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила газета «Ингушетия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, инцидент произошел вечером 13 августа в селении Сурхахи. Неизвестные лица обстреляли машину из огнестрельного оружия, после чего скрылись в неизвестном направлении.

«По предварительной информации, один человек от полученных ран скончался на месте», — заявил источник, добавив, что уточняется информация о ранении еще нескольких человек.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, погибшим оказался бывший сотрудник патрульно-постовой службы. Также были ранены две его родственницы, предположительно сестра и мать. Женщин госпитализировали.

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
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Фото: Елена Афонина / ТАСС

Источник уточнил, что причиной нападения мог стать давний конфликт. Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и разыскивают нападавших.

В конце июня в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии также произошло нападение на автомобиль. Неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по машине, в результате чего водитель и находившийся в салоне сержант полиции получили ранения. Мужчины были доставлены в больницу. Раненый сотрудник полиции во время стрельбы не был при исполнении — он с мая находился на больничном.

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Теги: Ингушетия, обстрел, автомобиль, погибший
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