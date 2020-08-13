В Ингушетии в результате обстрела автомобиля погиб человек

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Назрановском районе Ингушетии неизвестные обстреляли легковой автомобиль, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила газета «Ингушетия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, инцидент произошел вечером 13 августа в селении Сурхахи. Неизвестные лица обстреляли машину из огнестрельного оружия, после чего скрылись в неизвестном направлении.

«По предварительной информации, один человек от полученных ран скончался на месте», — заявил источник, добавив, что уточняется информация о ранении еще нескольких человек.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, погибшим оказался бывший сотрудник патрульно-постовой службы. Также были ранены две его родственницы, предположительно сестра и мать. Женщин госпитализировали.