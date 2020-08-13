Минкультуры предложило разрешить посещение музеев более 50 человек за раз

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Министерство культуры России обратилось в Роспотребнадзор с предложением разрешить проводить в музеях лекции, концерты, конференции и другие мероприятия с общей численностью участников более 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Минкультуры России предлагает рассмотреть возможность проведения в музеях массовых мероприятий при условии получения разрешений от местных властей», — отметили в министерстве.

Также оно предложило увеличить численность экскурсионных групп с пяти до 20 человек при соблюдении между ними дистанции 1 м и разрешить музеям принимать экскурсионные группы по заявкам турфирм.

Музеи Москвы, закрытые с конца марта из-за пандемии COVID-19, стали открывать после 16 июня.