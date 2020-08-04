Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолет

МиГ-31 (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский самолет-разведчик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

Как сообщили военные, самолет был обнаружен рядом с российской границей средствами контроля воздушного пространства над Баренцевым морем. После того, как норвежский самолет развернули от государственной границы, МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования.

В июне российские истребители перехватывали американские бомбардировщики B-52H над Балтийским и Охотским морями. Для сопровождения самолетов военные отправляли истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31. Нарушения российских границ не было.