Сын Децла записал свой первый трек

Антон Киселев (Фото: juzeppe.junior / Instagram)

Антоний Киселев, 15-летний сын исполнителя хип-хопа Кирилла Толмацкого (Децла), записал свою первую рэп-композицию, посвященную политике. Трек он опубликовал в своем Instagram.

Композиция начинается со слов «надоели метафоры и афоризмы, грязные стразы и конформисты». Киселев также упомянул в треке «тоталитарные чистки», людей, которые «наворотили в стране кучу грязных дел», «фальшивые звезды», «пропуска федералов с приправой из ксивы».

В соцсети Антоний Киселев назвал себя Juzeppe Junior — одним из псевдонимов его отца был Джузеппе Жестко.

В комментариях пользователи назвали его «сыном своих родителей» и пожелали ему продолжать дело Децла.