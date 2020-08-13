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Общество ,  
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Сын Децла записал свой первый трек

Антон Киселев
Антон Киселев (Фото: juzeppe.junior / Instagram)

Антоний Киселев, 15-летний сын исполнителя хип-хопа Кирилла Толмацкого (Децла), записал свою первую рэп-композицию, посвященную политике. Трек он опубликовал в своем Instagram.

Композиция начинается со слов «надоели метафоры и афоризмы, грязные стразы и конформисты». Киселев также упомянул в треке «тоталитарные чистки», людей, которые «наворотили в стране кучу грязных дел», «фальшивые звезды», «пропуска федералов с приправой из ксивы».

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В соцсети Антоний Киселев назвал себя Juzeppe Junior — одним из псевдонимов его отца был Джузеппе Жестко.

В комментариях пользователи назвали его «сыном своих родителей» и пожелали ему продолжать дело Децла.

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет в ночь на 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. По данным судмедэкспертов, музыкант скончался из-за острой сердечной недостаточности.

В феврале 2020 года его отец Александр Толмацкий заявил, что все доходы от использования прав на имя, музыку и видео, оставшихся после музыканта, пойдут в пользу Антония Киселева.

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Теги: Децл, сын, рэп
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