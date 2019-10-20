Один человек погиб в результате ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Один человек погиб в результате ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

В Крыму один человек погиб, еще шесть пострадали в результате аварии с участием легковушки и микроавтобуса. Об этом сообщает «Крым Press» со ссылкой на ГИБДД по региону.

Лоб в лоб столкнулись ВАЗ и микроавтобус Mercedes-Benz. По данным полиции, водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигался Mercedes. В результате погиб 25-летний водитель легковушки, а водитель и пассажиры микроавтобуса, в том числе один ребенок, получили травмы и были госпитализированы.

В республиканском МВД изданию сообщили, что погибший не имел водительского удостоверения.

Как сообщается на сайте управления МЧС по Республике Крым, информация об аварии поступила 20 октября в 3:20. ДТП произошло на трассе «Таврида» в районе села Луговое (Ленинского района).