В Крыму запустили движение по «Тавриде» от Белогорска до Симферополя

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму запустили движение по четырехполосному участку трассы Таврида» от Белогорска до Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика строительства АО «ВАД», передает ТАСС.

«Сегодня открылось рабочее движение по четырем полосам «Тавриды» от Белогорска до Симферополя. С открытием движения по этому участку водители могут проехать по четырем полосам «Тавриды» от Керчи до Симферополя», — отметил подрядчик.

Так, благодаря четырехполосному движению на участке будут ликвидированы пробки на подъезде к столице республики, через которую идут турпотоки на южный берег Крыма.

Ранее, 30 июня, «ВАД» объявил о запуске движение по четырехполосному участку трассы «Таврида» от Керчи до Белогорска, протяженность которого составила 155 км.

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