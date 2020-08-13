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Познер вспомнил о раздражении Березовского из-за слов в адрес Лукашенко

Владимир Познер
Владимир Познер (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента республики, журналист и телеведущий Владимир Познер в блоге на своем сайте рассказал, как 25 лет назад оказался на одном приеме с нынешним президентом Александром Лукашенко, где под видом тоста намекнул, что не может сказать ничего хорошего о главе государства.

По словам Познера, на встречу с Лукашенко в Минске 20 журналистов из России привез политик и один из создателей Общественного российского телевидения Борис Березовский. На торжественном ужине по этому поводу Березовский предложил по очереди сказать тост в знак благодарности за прием, оказанный президентом республики.

«Память моя не сохранила ни одного из произнесенных тостов — видимо, ничего интересного не прозвучало. Но я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: «Моя мама научила меня тому, что, когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего», — пишет Познер.

По его воспоминаниям, Березовский был раздражен и попытался сгладить слова журналиста, а Лукашенко ничего не сказал и только выразительно посмотрел на него. Познер считает, что еще тогда «можно было понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры».

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Как утверждает журналист, его слова подтверждает все, что происходило в Белоруссии во время нынешних выборов, а также до них и после.

«Применение слезоточивого газа, резиновых пуль, водяных пушек, избиение людей, вышедших на мирные демонстрации, аресты журналистов — все это подводит к одному утверждению: Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство», — заявил Познер.

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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после закрытия избирательных участков. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко получил более 80% голосов, его соперница от оппозиции Светлана Тихановская — больше 10%. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. В итоге все зарегистрированные кандидаты, кроме Лукашенко, подали жалобу в ЦИК с требованием пересмотреть результаты выборов.

В ходе протестов в Минске и других городах Белоруссии между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения. При разгоне акций силовики использовали дубинки, светошумовые гранаты и водометы. Правоохранительные органы завели более трех десятков уголовных дел в отношении участников акций и за все дни протестов задержали около 6 тыс. человек.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Познер, выборы
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