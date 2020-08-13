Познер вспомнил о раздражении Березовского из-за слов в адрес Лукашенко

Владимир Познер (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента республики, журналист и телеведущий Владимир Познер в блоге на своем сайте рассказал, как 25 лет назад оказался на одном приеме с нынешним президентом Александром Лукашенко, где под видом тоста намекнул, что не может сказать ничего хорошего о главе государства.

По словам Познера, на встречу с Лукашенко в Минске 20 журналистов из России привез политик и один из создателей Общественного российского телевидения Борис Березовский. На торжественном ужине по этому поводу Березовский предложил по очереди сказать тост в знак благодарности за прием, оказанный президентом республики.

«Память моя не сохранила ни одного из произнесенных тостов — видимо, ничего интересного не прозвучало. Но я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: «Моя мама научила меня тому, что, когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего», — пишет Познер.

По его воспоминаниям, Березовский был раздражен и попытался сгладить слова журналиста, а Лукашенко ничего не сказал и только выразительно посмотрел на него. Познер считает, что еще тогда «можно было понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры».