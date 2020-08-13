СМИ сообщили о покупке принцем Гарри и Меган Маркл дома в Санта-Барбаре

Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

Британский принц Гарри и его жена, актриса Меган Маркл, приобрели дом в Санта-Барбаре в штате Калифорния, США, после отказала от королевских полномочий. Об этом сообщают источники издания Page six.

Собеседник издания рассказал, что семья переехала в новый дом еще в июле этого года. По соседству в этом же районе живут телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

Он отметил, что дом принц Гарри и Меган Маркл купили сами, это является первым объектом недвижимости в их владении.

Ранее пара подала в суд на папарацци, сделавших при помощи дронов фотографии их 14-месячного сына. Hollywood Reporter и Fox News писали, что некоторые сотрудники прессы запускали беспилотники на расстоянии около 6 м над домом три раза в день, чтобы сделать кадры.



В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о планах обрести финансовую независимость, отказаться от королевских полномочий и распределить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Весной они перестали именоваться Его и Ее Королевское Высочество, а также отказались получать государственные средства на официальные мероприятия.