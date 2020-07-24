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Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Dominic Lipinski / Getty Images)

Британский принц Гарии и его жена Меган Маркл, проживающие сейчас в Лос-Анджелесе, обратились в суд на папарацци, сделавших при помощи дронов фотографии их 14-месячного сына. Об этом сообщают Hollywood Reporter и Fox News.

«Некоторые папарацци и СМИ запускали беспилотники всего в 20 футах (около 6 м. — РБК) над домом три раза в день, чтобы получить фотографии супругов и их маленького сына в их частном доме», — говорится в исковом заявлении.

Меган Маркл и принц Гарри отметили, что папарацци также пытались сделать фотографии с помощью вертолета, пролетая над задним двором их дома. Кроме того, они сделали дыры в ограждении, чтобы наблюдать за семьей.

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Герцог и герцогиня Сассекские обратились в суд, только когда узнали, что фотографии их сына Арчи стали предметом купли-продажи. Ответчиками по иску выступают «неустановленные лица». Супруги требуют, чтобы они вернули все незаконно сделанные снимки и воздержались от нарушения неприкосновенности частной жизни.

Принц Гарри и Меган Маркл в январе объявили о планах обрести финансовую независимость, отказаться от королевских полномочий и распределить свое время между Великобританией и Северной Америкой. С весны они перестали именоваться Его и Ее Королевское Высочество и получать государственные средства на официальные мероприятия.

Теги: Меган Маркл, принц Гарри, суд
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