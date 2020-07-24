Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци

Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Dominic Lipinski / Getty Images)

Британский принц Гарии и его жена Меган Маркл, проживающие сейчас в Лос-Анджелесе, обратились в суд на папарацци, сделавших при помощи дронов фотографии их 14-месячного сына. Об этом сообщают Hollywood Reporter и Fox News.

«Некоторые папарацци и СМИ запускали беспилотники всего в 20 футах (около 6 м. — РБК) над домом три раза в день, чтобы получить фотографии супругов и их маленького сына в их частном доме», — говорится в исковом заявлении.

Меган Маркл и принц Гарри отметили, что папарацци также пытались сделать фотографии с помощью вертолета, пролетая над задним двором их дома. Кроме того, они сделали дыры в ограждении, чтобы наблюдать за семьей.

Герцог и герцогиня Сассекские обратились в суд, только когда узнали, что фотографии их сына Арчи стали предметом купли-продажи. Ответчиками по иску выступают «неустановленные лица». Супруги требуют, чтобы они вернули все незаконно сделанные снимки и воздержались от нарушения неприкосновенности частной жизни.