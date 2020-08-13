«Первый канал» назвал имена наставников третьего сезона шоу «Голос 60+»

Наставниками третьего сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Лев Лещенко, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Первого канала».

Отмечается, что Ваенга, Гвердцители Сукачев станут наставниками впервые.

«Стать наставником неожиданно, приятно и, безусловно, очень почетно. Отнесусь к исполнению своей задачи со всей ответственностью», — сообщил Сукачев.

В свою очередь, Елена Ваенга заявила, что очень волнуется перед дебютом в качестве наставника.

«С огромным удовольствием сяду в легендарное кресло наставника! Мне кажется, будет безумно интересно!», — сказала она.