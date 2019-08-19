«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Первого канала». При этом Боярский и Валерия будут наставниками впервые.

«В конкурсе участвуют вокалисты старшего поколения, успешно преодолевшие стадию отборочных кастингов», — отметили в пресс-службе.

Съемки слепых прослушиваний стартуют в понедельник, 19 августа. К участию допущены вокалисты со всех концов России, а также из Азербайджана, Израиля и США. В конкурсе примут участие как любители, так и профессионалы, отмечает пресс-служба телеканала.

В первом сезоне шоу победу одержала заслуженная артистка России Лидия Музалева из команды Пелагеи.