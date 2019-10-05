Победителем проекта «Голос. 60+» стал Леонид Сергиенко

Леонид Сергиенко победил во втором сезоне проекта «Голос. 60+». Финал шоу транслировался в прямом эфире Первого канала.

Победитель был выбран путем зрительского СМС-голосования. За Сергиенко, чьим наставником была певица Пелагея, отдали свои голоса 70,1% телезрителей. Второе место досталось Юрию Шиврину из команды Льва Лещенко.

В ходе эфира ведущий Дмитрий Нагиев объявил об изменениях процедуры голосования. Согласно новым правилам, звонки больше не принимаются, а отправить СМС можно только с одного номера и лишь один раз на каждом из этапов. После отправки сообщения действие необходимо подтвердить в ответной СМС. Новый механизм голосования анонсировали после скандала, связанного с финалом шестого сезона «Голос. Дети».

Шоу «Голос. 60+» является адаптацией голландского проекта «The Voice Senior». В шоу принимают участие люди старше 60-и лет, соревнующиеся в исполнительском мастерстве. В первом сезоне шоу победу одержала Лидия Музалева, ее наставником тоже была Пелагея.